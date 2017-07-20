СМИ рассказали о решении Трампа закрыть программу вооружения оппозиции в Сирии

Президент США Дональд Трамп решил закрыть программу ЦРУ по поддержке так называемой умеренной оппозиции в Сирии, которая противостоит режиму сирийского президента Башара Асада, сообщают The Washington Post и Reuters.

Программа вооружения «умеренной оппозиции» являлась центральным элементом политики администрации Барака Обамы по оказанию давления на Асада, однако целесообразность этой политики вызывала массу вопросов, особенно после того, как в 2015 году Россия развернула военные силы в Сирии, отмечают издания.

В этой связи решение Трампа закрыть программу можно рассматривать как «сигнал Путину, что администрация хочет улучшить отношения с Россией» – демонстрацию заинтересованности Трампа в налаживании сотрудничества с Россией в решении сирийской проблемы.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, как и представители Совета национальной безопасности США и ЦРУ отказались от комментариев в данной связи.