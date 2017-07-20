Эксперты предсказали России рост экспорта оружия впервые за пятилетие

В 2017 году российские поставки оружия зарубежным клиентам увеличатся впервые за пять лет, сообщает РБК со ссылкой на экспертное исследование британского военно-аналитического издания Jane’s.

Россия осталась вторым крупнейшим экспортером оружия после Соединенных Штатов по итогам 2016 года, говорится в ежегодном докладе Jane’s «Глобальная торговля оружием». Согласно данным экспертов, Россия в прошлом году поставила зарубежным клиентам оружия на $6,34 млрд, что на 8,8% меньше, чем в 2015 году ($6,95 млрд).

В 2017 году российские поставки вырастут впервые с 2012 года - эксперты Jane’s ожидают увеличения российского оружейного экспорта до $7,23 млрд. «У России крепкий портфель заказов вплоть до 2020 года», — говорится в докладе.

США в 2016 году поставили оружия на экспорт на сумму $23,3 млрд, они «нарастили свою относительную рыночную долю по сравнению с Россией». В 2017 году отставание России от США в оборонном экспорте усилится, поскольку американские поставки увеличатся на 15,5%, до $26,9 млрд.

По данным Jane’s, крупнейшим импортером российского оружия в 2016 году была Индия ($1,2 млрд, 19% всех российских поставок), как и в предыдущие несколько лет. На втором месте — Китай, закупивший российского оружия на $959 млн. Далее по итогам 2016 года следуют Алжир ($924 млн), Вьетнам ($788 млн) и Ирак ($460 млн). Азербайджан в прошлом году получил российского оружия на $217 млн, а Казахстан — на $150 млн.

В разрезе типов вооружений больше всего Россия в прошлом году поставила военных самолетов — на $3 млрд. Экспортные поставки военных судов составили $920 млн, по подсчетам Jane’s. Поставки наземных транспортных средств оцениваются в $641 млн, ракетных вооружений — в $610 млн, радаров — в $431 млн.

Совокупные международные поставки вооружений в мире в 2016 году выросли на $4,3 млрд, до $62,5 млрд, оценили авторы доклада. Но общий экспортный портфель оружейных заказов (продукция заказана, но еще не поставлена) сократился примерно на 5%. Поэтому Jane's впервые ожидает сокращения глобального оружейного экспорта к 2018 году. «Это происходит по нескольким причинам, включая низкие цены на энергоносители, рост собственного производства оружия в странах-импортерах и просто тот факт, что торговля оружием берет паузу после стольких лет роста», — отмечает старший аналитик Jane's Бен Мурз.