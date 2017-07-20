АСВ объявило о начале выплат вкладчикам «Югры»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявило о начале выплат вкладчикам банка «Югра», в котором введена временная администрация. Сообщение опубликовано на сайте АСВ.

С 20 июля выплаты производят Сбербанк, «ВТБ 24», Россельхозбанк, банки «Открытие» и «Уралсиб».

Для получения возмещения вкладчику достаточно предъявить только паспорт. Возмещение выплачивается в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб.

Каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков. Распределение по банкам-агентам вкладчиков ПАО БАНК «ЮГРА» произведено в зависимости от места жительства вкладчика, а также от начальной буквы его фамилии в соответствии с опубликованной на сайте АСВ таблицей.

В начале мая Центробанк начал внеплановую проверку банка «Югра». Проверка была устроена после того, как у банка произошел сбой, затруднивший работу с клиентами. 10 июля в банке была введена временная администрация и на три месяца применен мораторий на выплаты по требованиям кредиторов. Регулятор рассказал, что отчетность банка указывает на возможные манипуляции со вкладами.

Объем застрахованных вкладов в «Югре» составляет 170 миллиардов рублей — это крупнейшая выплата в истории АСВ.

19 июля Генпрокуратура оспорила два приказа Банка России, ограничивающих деятельность банка «Югра», указав, что из-за выплат бюджет понесет значительные потери (170 миллиардов рублей). По версии Генпрокуратуры, «Югра» выполняла все нормативы и обладала необходимым запасом ликвидности.