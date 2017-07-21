21 июля 2017, 20:56
Президент Азербайджана прилетел в Сочи на встречу с Путиным
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Сочи на встречу с президентом России Владимиром Путиным, передают «Кубанские новости».
В международном аэропорту Сочи Алиева встречали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр города Сочи Анатолий Пахомов.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил СМИ, что российский лидер встретится в Сочи со своим азербайджанским коллегой вечером в пятницу, 21 июля.
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