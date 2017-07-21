Дума приняла закон о запрете анонимайзеров и VPN

Государственная Дума РФ приняла в третьем, заключительном, чтении законопроект, который запрещает использование технологий доступа к заблокированным в России сайтам, сообщает РИА Новости.

Законопроект внесли на рассмотрение нижней палаты российского парламента в начале июня депутаты Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).

В соответствии с законом в России запрещается использование информационных систем и программ (анонимайзеров) для получения доступа к интернет-ресурсам, доступ к которым на территории РФ ограничен. Кроме того, операторам поисковых систем запрещается выдача ссылок на территории РФ на заблокированные ресурсы.

Ранее Дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, допускающий блокировку мессенджеров при неисполнении ими требований российского законодательства.