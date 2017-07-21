Экс-менеджера Чубайса арестовали по делу о мошенничестве

Глава принадлежавшей Анатолию Чубайсу компании SFO Concept Илья Сучков арестован по делу о мошенничестве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

В суде уточнили, что Сучков обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Ранее СМИ сообщали, что конфликт связан с домом в подмосковном Переделкино, построенном, по данным журналистов, для Чубайса за 40 млн долларов. Дом принадлежит компании SFO Concept, которую Чубайс продал Илье Сучкову из-за запрета на владение чиновниками зарубежными активами. По словам Чубайса, SFO Concept должна была заниматься организацией строительства дома, а сам дом должен был перейти в его собственность.

Однако компания, по словам Чубайса, «нарушила ряд коммерческих договоренностей», что привело к иску со стороны кредиторов компании и аресту дома в 2016 году. Сучков, в свою очередь, заявил, что дом был инвестиционным проектом компании, Чубайс хотел его купить, но «передумал».