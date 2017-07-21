Умер солист группы Linkin Park

Cолист группы Linkin Park Честер Беннингтон найден мертвым в своем доме в пригороде Лос-Анджелеса, сообщает Reuters.

Как сообщили СМИ полицейские, смерть Беннингтона наступила около 9:00 по местному времени. По предварительной версии, музыкант покончил с собой.

СМИ отмечают, что Беннингтон боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.

Группа Linkin Park выпустила семь альбомов, в текущем году вышел альбом One More Light. Альбом Hybrid Theory 2000 года стала одним из самых продаваемых альбомов в 2000-е годы и получил бриллиантовый статус.