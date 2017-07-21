СК попросил выпустить Дмитрия Богатова из СИЗО

Следственный комитет России попросил суд перевести преподавателя математики Дмитрия Богатова из СИЗО под домашний арест, сообщил адвокат Саркис Дарбинян на своей странице в Facebook.

«То ли наконец следователи прислушались к нашим аргументам, что Богатов не представляет никакой опасности для общества и не может помешать предварительному следствию, то ли испугались грядущего митинга в Москве 23 июля», - отметил Дарбинян, выразив надежду, что его подопечный скоро «будет уже в кругу семьи».

Вопрос об изменении меры пресечения Пресненский суд Москвы рассмотрит 24 июля.

Преподаватель математики из Московской финансово-юридической академии (МФЮА) Дмитрий Богатов, напомним, был арестован Пресненским судом Москвы 10 апреля, его обвинили в размещении в интернете под ником «Айрат Баширов» призыва к терроризму, а также к несанкционированной массовой акции 2 апреля.

Богатов настаивает на своей невиновности. По его словам, во время публикации комментариев с призывами он находился с женой в фитнес-клубе и магазине — есть даже видеозаписи из этих мест.

Более того, журналисту из издания «Медиазона» удалось 20 апреля, когда Богатов был уже под стражей, связаться с человеком, который пишет под ником «Айрат Баширов». Тот написал, что Богатова не знает и не имеет к нему никакого отношения, а посты, за которые СК возбудил уголовное дело, писал сам. При этом собеседник «Медиазоны» за свою безопасность не беспокоится, поскольку уже «более пяти лет» является гражданином Соединенных Штатов.

Несмотря на предъявленную суду запись этой беседы, 25 апреля Московский городской суд отказался отпустить Богатова из следственного изолятора.

23 июля в Москве состоится шествие «За свободный интернет». Его участники, в частности, выступят в защиту тех, кто подвергается уголовному преследованию за публикации в интернете.