Центробанк ответил на претензии Генпрокуратуры по банку «Югра»

Центробанк объяснил Генпрокуратуре свое решение по введению временной администрации в банке «Югра» защитой интересов вкладчиков и кредиторов, сообщает РБК.

«Банк России 20 июля направил в Генеральную прокуратуру материалы, подтверждающие позицию Банка России в отношении ПАО "Банк Югра" и соответствие действий, принятых Банком России, как целям защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка, так и требованиям федеральных законов», — говорится в сообщении регулятора.

19 июля Генпрокуратура опротестовала приказы Центробанка относительно запрета деятельности «Югры». В частности, она опротестовала приказы о введении моратория на выплаты кредиторам, а также о возложении на АСВ функций временной администрации в банке.

Генпрокуратура сочла решения ЦБ «безосновательными». «Не было учтено, что Банк России, как при осуществлении надзорных функций, так и в ходе проведения проверок, не выявлял нарушений банком обязательных нормативов», — пояснили в ведомстве.

В начале мая Центробанк начал внеплановую проверку банка «Югра». Проверка была устроена после того, как у банка произошел сбой, затруднивший работу с клиентами. 10 июля в банке была введена временная администрация и на три месяца применен мораторий на выплаты по требованиям кредиторов.