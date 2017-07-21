Свердловский облизбирком отказался зарегистрировать Чудновец кандидатом в губернаторы

Избирательная комиссия Свердловской области не стала регистрировать выдвижение на выборы губернатора региона воспитательницы из Кургана Евгении Чудновец, ранее осужденной за репост видеоролика с издевательствами над ребенком, сообщает ТАСС .

«Была попытка регистрации выдвижения Евгении Чудновец от Интернациональной партии России, но был предоставлен неполный пакет документов», - рассказали в облизбиркоме.

2 июля стало известно, что Евгения Чудновец, осужденная по делу о репосте видеоролика в социальных сетях (впоследствии приговор был отменен), выдвинута кандидатом в губернаторы Свердловской области.

Этап выдвижения кандидатов на должность главы региона и предоставления соответствующих документов в облизбирком завершается 21 июля. До 26 июля претенденты должны сдать в избирком пакет документов для регистрации, в том числе и листы поддержки своего выдвижения для прохождения муниципального фильтра.

Выборы губернатора Свердловской области состоятся 10 сентября.

Об участии в выборах главы региона заявляли десять человек: врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев («Единая Россия»), депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), депутат Заксобрания области Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»), управляющий директор «Плюс банка» Алексей Парфенов (КПРФ), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев («Зеленые»), председатель общероссийской общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти» Виктор Костромин («Народ против коррупции»), призер Олимпийских игр 2004 года Олеся Красномовец («Патриоты России»), юрист Иван Волков («Российский общенародный союз») и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман («Яблоко»).

18 июля Евгений Ройзман сообщил, что снимает свою кандидатуру с губернаторской кампании, так как не может пройти муниципальный фильтр.