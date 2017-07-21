Навальный и Стрелков оценили прошедшие дебаты

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный доволен прошедшими вечером 20 июля дебатами с бывшим главой Минобороны ДНР Игорем Стрелковым (Гиркиным). Об этом Навальный сообщил в блоге на своем официальном сайте.

Навальный счел себя более «убедительным» в ходе дебатов. себя. «Все же мне кажется, что я был более убедителен (для спора формата "ясен пень, что никто никого не переубедит"). По крайней мере, сказал то, что планировал, в нужной последовательности», — написал он.

При этом оппозиционер заявил, что для него был важен не только сам разговор со Стрелковым, но и работа по организации дебатов. Интерес со стороны зрителей к такому формату «огромен», отметил глава ФБК. Он констатировал, что его команде удалось «сделать студию в офисе», «собрать отличную команду» для трансляции и продемонстрировать готовность к дебатам.

В свою очередь Стрелков сказал РБК, что как минимум не считает себя проигравшим на дебатах, хотя и «особых чувств победителя не испытывает». Он полагает, что все поставленные для себя задачи на дебатах выполнил, заставив Навального прямо высказаться по волнующим его темам. «Это были не дебаты, а что-то среднее между дебатами и шоу», — заявил Стрелков, сообщив, что подготовил к дебатам фактуру и документы, «но в этот формат их не удалось втиснуть».

По его мнению, Навальный продемонстрировал, что он не националист, поскольку «ни разу не упомянул в разговоре русских, а только граждан РФ». А его риторика о выполнении минских соглашений в одностороннем порядке отвернет от него сторонников ополченцев Донбасса, полагает экс-министр обороны ДНР. Также Навальный доказал, что не является патриотом, поскольку готов поставить под сомнение целостность России с идеей провести повторный референдум по Крыму, что отвернет от него русских националистов и патриотов, считает Стрелков.

Политолог Алексей Чеснаков заявил РБК, что считает Навального проигравшим на этих дебатах: ему не удалось усилить свою поддержку как возможного кандидата на президентских выборах. Политолог Михаил Виноградов назвал дебаты неинтересными, его коллега Алексей Куртов заявил, что оба участники были «скучными». Политолог Глеб Павловский выступил с критикой прошедших дебатов, сочтя, что глава ФБК к ним не подготовился должным образом.