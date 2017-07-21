МИД Германии заявил о провале перемирия в Донбассе

Министерство иностранных дел Германии заявило о провале режима перемирия на юго-востоке Украины, где по-прежнему наблюдаются «многочисленные случаи применения оружия по линии соприкосновения», сообщает 21 июля РИА Новости.

«Мы уже видели несколько попыток ввести перемирие, в недавнем времени — с 24 июня в связи со сбором урожая. После краткого периода сокращения боевых действий следует отметить: видимо, для долгосрочного прекращения огня сторонам конфликта не хватает воли», — сказано в заявлении ведомства.

Последние дни и украинская сторона, и ополченцы Донбасса сообщают об интенсивных боях, погибших и раненых. 20 июля Минобороны Украины сообщило о гибели в Донбассе за сутки девяти украинских военных. 21 июля Киев заявил, что за прошедшие сутки в зоне конфликта погибли пятеро украинских военнослужащих, восемь человек были ранены.

Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в свою очередь сообщило, что за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны украинских силовиков на территории ДНР девять человек погибли, еще 11 получили ранения.

С 24 июня в Донбассе действует так называемое «хлебное перемирие» — прекращение огня на время сбора урожая. Предполагалось, что оно должно продлиться до 31 августа.