Госдума ужесточила наказание для создателей «групп смерти»

Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном, чтении закон об усилении уголовной ответственности за склонение к самоубийству. Трансляция заседания ведется на сайте Госдумы.

Документ был внесен 17 июля председателем фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым, главой комитета по безопасности Василием Пискаревым и его первым заместителем Эрнестом Валеевым. Он был принят в трех чтениях всего за пять дней.

Законопроект изменяет статьи 110.1 и 110.2 УК РФ(склонение к самоубийству и организация склонения к самоубийству) и приравнивает по срокам уголовную ответственность за принуждение к суициду и за убийство.

По новому закону склонение к самоубийству или содействие совершению самоубийства будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет (согласно действующему законодательству лишение свободы предполагается на срок до 5 лет).

За создание «групп смерти» в интернете максимальное наказание усилили с 6 до 15 лет лишения свободы. Такой же максимальный срок будет предусмотрен за склонение к самоубийству, которое привело к смерти двух и более человек, либо заведомо беспомощных или зависимых от виновного, либо беременной женщины. За эти преступления предполагается наказывать лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.