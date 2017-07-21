В России создадут специальный государственный шрифт

Для российских госучреждений будет создан единый специальный шрифт, использование которого будет обязательным на сайтах всех федеральных ведомств, региональных и муниципальных ресурсах, сообщают «Известия» со ссылкой на информированные источники.

Основным претендентом на статус государственного шрифта издание называет шрифт RF Sans от московской компании AIC.

«Это гуманистический гротеск, специально создающийся для отображения на экранах. Для того чтобы шрифт четко и хорошо выглядел на разных разрешениях и операционных системах, ведется работа над различными аспектами букв — горизонтальные и вертикальные пропорции, контраст, длина выносных элементов, апертура, насыщенность», - описывают свой продукт разработчики шрифта.

В AIC уточнили, что над шрифтом они работают совместно с компанией «Паратайп» и «Лабораторией Артема Геллера» (разработчик текущей версии сайта Kremlin.ru). По словам арт-директора AIC Тимофея Черного, задача заключалась в том, чтобы сделать узнаваемый, универсальный шрифт, пригодный как для заголовков, так и для текста напечатанных на бумаге документов.

Государственный шрифт должен соответствовать коммуникационным задачам, которые решаются на государственных сайтах, и при этом быть полностью российским продуктом, — пояснил замдиректора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Александр Павлович.

По его словам, среди кириллических шрифтов сравнительно немного качественных, пригодных для экранов самых различных разрешений.

Новый шрифт станет частью концепции по переводу сайтов госорганов на единый дизайн — работу над ней ведут Минкомсвязи и Институт развития интернета (ИРИ).

«RF Sans разработан для сайтов. Пока он не будет использоваться для печати документов. Это не замена Times New Roman. Хотя и здесь импортозамещение — вопрос времени. — Если официальные ресурсы используют иностранные компоненты, то их могут отключить из-за рубежа. В лучшем случае сайт перестанет работать, а в худшем — будут потеряны данные», — объяснил изданию директор по проектной деятельности ИРИ Арсений Щельцин. Он рассказал, что права на RF Sans будут позже переданы Минкомсвязи.

Некоторые российские пользователи уже лишились возможности использовать самые популярные иностранные шрифты — Arial, Verdana, Tahoma, Times New Roman, поскольку их владелец — корпорация Monotype Imaging отказалась продать лицензию на их использование разработчику операционной системы Astra Linux (защищенная российская ОС для госорганов).

Утверждается, что до апреля 2018 года на единый стиль должны перейти первые 10 государственных веб-ресурсов.