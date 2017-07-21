Россия стала лидером по числу запросов в Google на удаление информации

По итогам 2016 года Россия стала лидером рейтинга Transparency Report по количеству запросов на удаление данных: российские власти 13,2 тысячи раз обращались в Google с просьбой удалить информацию из поисковой системы.

Как отмечает РБК, этот показатель за год в стране вырос на 478%. На запросы из России приходится более половины от общего числа запросов по всему миру (22,5 тысячи).

В 85% случаев основанием для удаления информации российская сторона называет «национальную безопасность». Ограничить доступ к информации, «критикующей представителей власти», просят в 5%. Лишь 2% запросов связаны с пропагандой суицида и другими нарушениями законодательства.

Сообщается, что в Google одобрили 74% заявок, удалив упоминаемые ресурсы или ограничив к ним доступ.

С 1 января 2016 года в России вступил в силу закон о «праве на забвение». Согласно закону, граждане могут требовать от поисковиков убирать из выдачи ссылки на недостоверные сведения и информацию, которая признана «утратившей значение для заявителя в силу последующих событий», в том числе данные о преступлениях в случае погашенной судимости.

В случае отклонения запроса, граждане имеют право подать иск в суд. Штрафы за нарушение закона могут достигать 1 млн рублей.