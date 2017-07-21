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21 июля 2017, 00:00
Мемория

Мемория. Нонна Гришаева

Нонна Валентиновна Гришаева
Нонна Валентиновна Гришаева
Фото: starface.ru

21 июля 1971 года родилась Нонна Гришаева, актриса и телеведущая, худрук Московского областного ТЮЗа.

 

Личное дело

Нонна Валентиновна Гришаева (46 лет) родилась в Одессе. Ее отец работал механиком на сухогрузе, позднее строителем. Мать была инженером, затем учительницей английского языка.

В детстве Нонна занималась балетом, посещала театрально-хоровую студию, также окончила музыкальную школу.

В пять лет впервые сыграла в кино, исполнив роль в картине «Фотографии на стене». С десяти лет выступала на сцене детской театральной студии при Одесском театре музыкальной комедии.

Окончив школу в 1988 году, поехала в Москву поступать в Щукинское театральное училище. Прошла конкурс, однако мама тогда не решилась оставить ее в столице. Гришаева вспоминала: «Когда я прошла все три тура, мы поехали на "Полежаевскую" посмотреть общежитие, в котором мне в случае поступления пришлось бы жить… Это настолько мрачное, жуткое здание, что его называют Бастилией. Антисанитария полная: тараканы, крысы по коридору не шмыгали, а гордо ходили».

Вернувшись в Одессу, год проучилась в музыкальном училище по классу вокала. К тому времени убедила родителей в необходимости учиться в Москве. «Я поступила, и мама смирилась», — рассказывала Нонна.

Окончила Щукинское училище в 1994 году. После получения диплома работу ей предложили сразу три театра — «Ленком», «Сатирикон» и Театр имени Вахтангова. С 1994 по 2009 год работала в труппе Вахтанговского театра.

Параллельно играла в Театре киноактера, участвовала в спектаклях «Квартета И» («День Радио», «День Выборов», «Быстрее, чем кролики»), работала диджеем на «Серебряном дожде» и участвовала в телепроектах.

В 2000-х снялась в целом ряде комедийных фильмов и сериалов, среди которых «Моя прекрасная няня» (2004), «Холостяки» (2004), «Люба, дети и завод» (2005—2006), «Утесов. Песня длинною в жизнь» (2006), «День выборов» (2007), «День Радио» (2008), «Папины дочки» (2009 — 2013), «О чем говорят мужчины» (2010), «All inclusive, или Все включено» (2011), «Быстрее, чем кролики» (2012), «Все включено-2» (2013), «Трубач» (2014).

С третьего курса «Щуки» работала в юмористической телепрограмме Игоря Угольникова «Оба-На». С 2008 года ведет юмористическое передачи на Первом канале: в 2008—2012 годах была ведущей программы «Большая разница», в 2009 году участвовала в музыкальном конкурсе «Две звезды», одержала победу совместно с Марком Тишманом. В 2013 году вместе с Александром Олешко вела шоу «Один в один». В 2015 году стала членом жюри этой программы, перекочевавшей на телеканал «Россия».

В июне 2014 года Нонна Гришаева была назначена художественным руководителем Московского областного театра юного зрителя.

С сентября 2016 года вместе с Николаем Басковым ведёт программу «Субботний вечер» на телеканале «Россия-1»

Актриса дважды выходила замуж. В 1994 году, на третий день после выпускного, ее мужем стал актер Антон Деров. В 1996 году у пары родилась дочь Настя. В 2001 году супруги развелись. Актриса рассказывала: «С отцом Насти, актером Антоном Деровым, мы поженились сразу после того, как я получила диплом Щукинского театрального училища. Антон, окончив Гнесинское училище, уже два года работал в Театре имени Моссовета и, как многие актеры в те годы, зарабатывал копейки, но ему казалось, что все должно сложиться само собой, поэтому приработков не искал».

В 2006 году вышла за актера Александра Нестерова. В конце того же года у пары родился сын Илья. «А поженились мы в Праге, — рассказывала актриса, — очень уж хотелось, чтобы свадьба была незабываемой. Так и вышло. Стояла прекрасная погода, мы ехали по городу в карете, и прохожие махали нам вслед».

 

Чем знаменита

 
Нонна Гришаева

Известная комедийная актриса театра и кино, запомнившаяся по кинопостановкам «День выборов», «День радио» и сериалу «Папины дочки».

Узнаваемая телеведущая, лицо пародийных программ «Большая разница» и «Один в один».

Зрители Театра им. Вахтангова помнят Гришаеву по ролям в «Мадемуазель Нитуш», «Пиковой даме», «Принцессе Турандот», «Трех возрастах Казановы» и других спектаклях.

Худрук Московского областного ТЮЗа. Играет Мэри Поппинс в музыкальном спектакле этого театра «Леди совершенство».

 

О чем надо знать

В 2013 году сыграла в театральной постановке своего мужа Александра Нестерова «На высоких каблуках». Актриса признавалась: «Это уже вторая постановка, которую мы делаем с Сашей, еще раз убедилась, что работать с мужем очень легко. Когда много лет живешь с человеком, понимаешь его с полуслова».

В 2012 году выпустила свой дебютный музыкальный альбом «Падаю вверх» и первый музыкальный клип на песню «Танго».

 

Прямая речь:

О студенческой жизни («Сударушка», №19 2006): «Мама отправляла из Одессы посылки с едой, которую мне никак не удавалось растянуть, поскольку все сразу же съедалось, а потом приходилось долгое время голодать. Жили мы в общежитии училища в одной комнате с Машей Ароновой. Как-то раз такая смешная история случилась. Так как холодильника у нас не было, мы вывешивали продукты в сетках за окно. Однажды я вывесила за окно сало, которое мне в очередной раз прислала мама. А на следующий день достаю эту сетку и обнаруживаю, что она стала подозрительно легкой, смотрю и понимаю — все сало склевали синицы! Машка так хохотала надо мной — уж очень вид у меня был трагикомичный!

А с другой стороны, это были самые прекрасные годы в моей жизни! Студенты часто не ценят это время, все думают: "Скорей бы работать в театре, в кино…" Они не понимают, что только в училище есть возможность играть то, что ты хочешь, когда для самостоятельных отрывков ты выбираешь то произведение и ту роль, о которых мечтал. Больше в жизни этого не будет».

О художественном образе и реальности (Cosmopolitan): «В жизни я не такая, как на сцене или в телевизоре. В шумных компаниях никогда не любила намеренно привлекать внимание, как это делают многие артисты. Мне больше подходит позиция наблюдателя. Общаюсь только с теми, к кому испытываю интерес».

О характере (там же): «Есть очень нехорошая черта — я страшно обидчивая. Пытаюсь бороться с этим, потому что копить в себе обиду — вредно для здоровья. Последние годы усиленно стараюсь простить и отпустить прошлые огорчения. Сейчас обижают — стараюсь сглаживать острые углы. Короче, работаю над собой».

Об отдыхе (интервью Юлии Высоцкой): «Что касается мировых столиц, то тут я повернута на архитектуре. Есть города, в которые я приезжаю, и понимаю сразу, что никогда не смогла бы здесь жить. Я была в Нью-Йорк и сразу это поняла, потому что там нет архитектуры, только "каменные джунгли", которые закрывают солнце. А когда я приезжаю в Париж или Барселону, то чувствую, что здесь я могу находиться вечно. Но в последнее время я поняла, что если хочется нормально отдохнуть, нужно сбегать в совсем дикие места, где никого нет. Потому что если ты сидишь где-нибудь в ресторане, подносишь вилку ко рту, а откуда-то сбоку раздается: "Извините пожалуйста, можно автограф?" — это уже не отдых».

 

7 фактов о Нонне Гришаевой

  • В 1996 году снялась в фильме «Полицейская история 4. Первый удар» с Джеки Чаном в главной роли.
  • В 2006 году стала Заслуженной артисткой России.
  • В 2010 году написала книгу «Советы дочкам. Папиным и маминым».
  • В сентябре 2011 года на Первом канале выходило ее собственное комедийное шоу «Нонна, давай!».
  • Несыгранной ролью мечты называла Элизу Дулитл в мюзикле «Моя прекрасная леди».
  • По некоторым данным, гонорар актрисы за ведение четырехчасового мероприятия составляет от 600 до 800 тысяч рублей.
  • В 2010 году вместе с супругом приобрела дом в Черногории, где семья живет во время отпусков.

 

Материалы о Нонне Гришаевой:

Статья об актрисе в Википедии

Биографическая справка журнала «7 дней»

Биография на сайте «Узнай все»

Официальный сайт актрисы

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Мемория. Нонна Гришаева
Нонна Валентиновна Гришаева
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