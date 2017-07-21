Посол России в США выдвинут кандидатом в Совет Федерации

Посол России в США Сергей Кисляк стал одним из трех кандидатов на пост представителя от Республики Мордовия в Совете Федерации, сообщает РБК.

Кандидатуру Кисляка выдвинул временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Волков, который 21 июля был зарегистрирован в качестве кандидата на пост главы Мордовии.

По словам Волкова, в случае его победы на выборах представителем региона в Совете Федерации может стать Кисляк, главный федеральный инспектор по Республике Мордовия Михаил Сезганов или глава городского округа Саранск Петр Тултаев.

Поскольку Кисляк является чрезвычайным и полномочным послом, к нему не относится требование «ценза оседлости», по которому выдвиженцы в Совет Федерации от региона должны прожить там пять лет, непосредственно предшествующих выдвижению, либо 20 лет в совокупности. Как ожидается, став сенатором от Мордовии, Кисляк может получить пост заместителя председателя комитета по международным делам Совета Федерации Константина Косачева.

Дипломатический стаж Сергея Кисляка составляет 40 лет. В июле 2008 года он был назначен послом России в США. С февраля 2017 года дипломат оказался в центре политического скандала, когда стало известно, что советник президента Трампа по национальной безопасности Майк Флинн несколько раз встречался и созванивался с Кисляком, в частности в день объявления новых санкций США из-за «вмешательства в американские выборы».

В марте CNN охарактеризовало Кисляка как «главного шпиона» России. В расследовании о возможном российском вмешательстве в выборы он стал одной из ключевых фигур, за что американская пресса назвала его «токсичным послом».

О том, что Кисляк покинет пост российского посла в США, написал в своем твиттере 26 июня бывший посол США в Москве Майкл Макфол. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это сообщение «фантомными болями Макфола по неудавшейся дипломатической карьере».