СМИ сообщили о взрыве в центре Лондона

В центре Лондона на Рассел-сквер прогремел взрыв, сообщает life.ru со ссылкой на британские СМИ.

По предварительным данным, речь идёт о контролируемом подрыве правоохранителями подозрительного предмета

Ранее сообщалось, что Британский музей, расположенный в этом районе, был эвакуирован по рекомендации полиции. Также сотрудники правоохранительных органов провели эвакуацию людей из района, где произошёл инцидент.