21 июля 2017, 20:27
СМИ сообщили о взрыве в центре Лондона
В центре Лондона на Рассел-сквер прогремел взрыв, сообщает life.ru со ссылкой на британские СМИ.
По предварительным данным, речь идёт о контролируемом подрыве правоохранителями подозрительного предмета
Ранее сообщалось, что Британский музей, расположенный в этом районе, был эвакуирован по рекомендации полиции. Также сотрудники правоохранительных органов провели эвакуацию людей из района, где произошёл инцидент.
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