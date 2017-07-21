СМИ рассказали о закрытом показе «Матильды»‍ в Госдуме

Закрытый показ фильма Алексея Учителя «Матильда», который посетили спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие чиновники, состоялся в июне, сообщила телекомпания Би-би-си со ссылкой на главу общественного совета при Министерстве культуры РФ Павла Пожигайло.

Информацию о закрытом показе подтвердили в Министерстве культуры, пишет «Коммерсантъ». Там сообщили, что на просмотре присутствовали чиновники из Минкульта, а организацией мероприятия занимался профильный комитет Госдумы. Однако позднее представитель министерства от своих слов отказался, заявив, что ни о каком показе ему неизвестно.

Пресс-секретарь ведомства и глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин также заявили, что им неизвестно о закрытом показе картины. Ранее в июне Говорухин сообщил, что фильм «Матильда» депутатам покажут, как только картина будет готова.

Фильм Алексея Учителя «Матильда» посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную женскую роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, роль Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера фильма намечена на 6 октября, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская неоднократно выступала против выхода картины Учителя в прокат, обвиняя режиссера в том числе в оскорблении чувств верующих. Поклонская неоднократно просила Генпрокуратуру проверить фильм «Матильда», однако по итогам проверки нарушений найдено не было.