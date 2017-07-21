Учитель опроверг заявление о готовности внести правки в «Матильду»

Режиссер Алексей Учитель не будет вносить правки в свой фильм «Матильда». Об этом он заявил в ответ на сообщение главы Общественного совета при Минкульте Павла Пожигайло об обещании режиссера «что-то исправить в фильме», передает «Коммерсантъ FM».

«Господин Пожигайло присутствовал на просмотре, когда фильм смотрели Ольга Голодец, вице-премьер, и министр культуры Мединский, которые не высказали мне никаких замечаний. Потом мы действительно побеседовали и с Пожигайло, который никаких мне замечаний по картине не говорил. Даже если бы он сказал, я бы их не выполнял», - подчеркнул режиссер.

Он признал, что с Пожигайло «по трейлеру действительно такой разговор был».

«Он вносил, на мой взгляд, парадоксальное предложение сделать трейлер фильма для православных, но мне кажется, что в истории кинематографа такого не было и быть не может. Трейлеры нам делала серьезная очень компания, они должны, прежде всего, привлекать зрителя. Кстати, ранее его проверяла Генпрокуратура, была специальная экспертная комиссия Санкт-Петербургского университета, которая в трейлере не нашла никаких признаков оскорбления верующих и так далее. Я удивляюсь: довольно большое количество времени прошло после просмотра, почему сейчас последовало такое странное, я бы сказал, провокационное заявление, для меня очень странно», - заявил Учитель.

Ранее Павел Пожигайло РИА Новости, что лично попросил режиссера исправить трейлер картины. «Учитель обещал переделать ролик, что-то исправить в фильме и в конечном итоге сделать показ для Общественного совета, обсудить на этой площадке», - сказал Пожигайло.