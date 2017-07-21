Госдума приняла закон о мессенджерах

Госдума приняла в третьем, заключительном, чтении законопроект о регулировании работы мессенджеров, сообщает РИА Новости.

Законопроект внесли на рассмотрение нижней палаты парламента в конце мая депутаты Марина Мукабенова («Единая Россия»), Олег Николаев («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ).

В соответствии с текстом документа организатор обмена мгновенными сообщениями (мессенджера) обязан обеспечивать передачу сообщений только тех пользователей, кто идентифицирован в установленном правительством порядке. При этом идентификацию предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого мессенджерами с оператором связи. Исключение составляют мессенджеры, которые являются российскими юридическими лицами или гражданами РФ – они вправе осуществлять идентификацию пользователей самостоятельно путем определения абонентского номера, без заключения договора.

Закон предусматривает возможность ограничения доступа к мессенджеру в случае неисполнения требований об ограничении рассылки сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ.