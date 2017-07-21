Усы Сальвадора Дали сохранили форму спустя 28 лет после его смерти

Усы испанского художника Сальвадора Дали, похороненного 28 лет назад, сохранили свою знаменитую форму и вид, рассказали судебно-медицинские эксперты, проводившие эксгумацию тела испанского художника, сообщает The Times.

«Его усы остались нетронутыми, десять из десяти, как он и желал. Это просто чудо. Его тело — как мумия, оно одеревенело», — рассказал изданию один из экспертов.

Останки Дали эксгумировали 21 июля из могилы на его родине в городе Фигерас на северо-востоке Испании. В конце июня суд постановил эксгумировать тело художника для установления отцовства по требованию 61-летней Пилар Абель, которая утверждает, что является его дочерью.

Суд удовлетворил иск вопреки возражениям представителей мэрии Фигераса и администрации музея. После эксгумации из останков были взяты необходимые для экспертизы образцы, сообщили в музее: «Все прошло по плану. Взятые анализы отправлены на экспертизу». Экспертизу проведут специалисты мадридского Института токсикологии.

Дали считается одним из ярчайших представителей сюрреализма. Унаследованные Испанией после его смерти картины оцениваются в 325 миллионов евро. Дали скончался в 1989 году в возрасте 84 лет. Живописец завещал похоронить его так, чтобы по могиле могли ходить люди — в итоге его тело было замуровано в пол и накрыто плитой.