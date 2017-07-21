Дочь Бориса Немцова обжаловала приговор по делу об убийстве отца

Адвокаты дочери Бориса Немцова Жанны Немцовой подали апелляционную жалобу на приговор Московского окружного военного суда по делу об убийстве политика. Защитники просят отменить вердикт суда и вернуть дело в прокуратуру, передает «Интерфакс».

«Мы категорически не согласны с квалификацией действий подсудимых по статье 105 УК РФ (убийство) и считаем, что их действия должны быть квалифицированы по статье 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), учитывая, что Борис Ефимович Немцов являлся депутатом Ярославской областной думы, сопредседателем партии "ПАРНАС"», - пояснила адвокат Ольга Михайлова.

По делу об убийстве Бориса Немцова были осуждены пять человек — Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Дадаев, которого признали исполнителем убийства, приговорен к 20 годам строгого режима. Остальные фигуранты дела получили сроки от 11 до 19 лет лишения свободы.

По мнению следствия, осужденные были наемными исполнителями убийства, а заказал его Руслан Мухудинов, водитель заместителя командира чеченского батальона «Север» Руслана Геремеева. Он находится в розыске. Адвокаты семьи Бориса Немцова, однако, называли организатором убийства самого Геремеева, который неоднократно упоминался в материалах дела, но даже не был допрошен.

Никто из обвиняемых в суде не признал своей вины. Даже те, кто во время расследования дал признательные показания, отказались от них, объяснив признание давлением со стороны следствия.

В частности, Дадаев, комментируя вердикт присяжных, заявил: «Я не виновный, если бы я совершил это преступление во имя Аллаха, то первый бы сознался, признательные показания дал под пытками. <…> Поймите, я офицер, я не идиот совершать это преступление прямо напротив Кремля».