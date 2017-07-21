15 пассажирам отказали в компенсации после теракта в метро Петербурга

Пятнадцати пассажирам поезда петербургского метро, в котором 3 апреля произошел взрыв, отказано в получении компенсационных выплат, поскольку экспертизы не подтвердили причинения вреда их здоровью, сообщает «Интерфакс».

Такое решение принял 21 июля комитет по социальной политике Санкт-Петербурга. По данным комитета, всего от пострадавших в теракте поступило 82 заявления на получение выплат и материальной помощи. Из них право на получение помощи документально доказали 67 человек, в отношении них установлена степень тяжести причиненного здоровью вреда.

«15 пострадавшим направлены письма комитета с разъяснениями причин отказа в осуществлении выплат единовременного пособия и материальной помощи. Информацией об обращении пострадавших, кому было отказано в выплатах, в судебные инстанции комитет не располагает. Вместе с тем, по информации Следственного комитета двое пострадавших обратились в бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения повторной экспертизы. После проведения дополнительной экспертизы одному пострадавшему была изменена степень тяжести вреда здоровью с легкой степени на средней тяжести, одной пострадавшей - решение не изменено, судебно-медицинская экспертиза повреждений не установила», - говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Ранее сообщалось, что в Петербурге отказались компенсировать ущерб 16 заявившим о травмах при теракте.

К настоящему моменту, по данным вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной, в больницах города продолжают оставаться трое пострадавших при теракте.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 50 человек получили ранения.