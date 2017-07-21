Путин рассказал об отношении к «оппозиционным личностям»

Президент России Владимир Путин в ходе беседы в прямом эфире с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи ответил на вопрос о политической конкуренции.

Главу государства спросили, как он относится к политической конкуренции и к «отдельным оппозиционным личностям».

В ответ Владимир Путин напомнил, что либерализация партийного законодательства в России произошла относительно недавно, что позволило зарегистрировать несколько десятков политических партий.

По словам российского лидера, ценность «таких мелких партий, которые не представлены в парламенте» — в том, что «они генерируют идеи, критикуют власть».

При этом Путин отметил: «Но нельзя спекулировать на этих проблемах — скажем, на проблеме коррупции. Коррупция во всем мире распространена. Мало говорить «держи вора», надо и самим не воровать».

При этом речь о конкретных «оппозиционных личностях» не зашла.