В Кремле пожалели покупателя «часов Путина»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что часы Patek Philippe Triple Complication с документами на имя Владимира Владимировича Путина были проданы на аукционе Antiquorum более чем за миллион евро, сообщает РИА Новости.

Песков отметил: «Аукционный дом, скорее всего, просто обманул какого-то покупателя. Хорошо накрутил цену. Но это уже пусть покупатель разбирается с аукционным домом. Эти часы не имели никакого никогда отношения к президенту. Абсолютно уловка, маркетинговый ход, видимо, весьма удачный, судя по сумме».

Представитель Кремля также заявил, что «покупателя жалко» и добавил: «Дело Остапа Бендера живет».

При этом Песков подчеркнул, что администрация президента России не собирается предпринимать каких-либо шагов в данной связи: «Это абсолютно из разряда курьезов тема, которая не имеет к нам никакого отношения».