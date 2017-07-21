Кремль отказался комментировать ситуацию вокруг турбин Siemens в Крыму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут комментировать ситуацию вокруг несанкционированных поставок турбин Siemens в Крым, назвал это вопросом сотрудничества компаний, передает RT.

«Сразу скажу, что я оставляю это без комментария, это вопрос к компаниям, с которыми осуществляется сотрудничество, и по линии этих компаний будет продолжено взаимодействие и диалог», — заявил Песков.

Также он отказался прокомментировать утверждения немецких СМИ, сообщивших, что президент РФ Владимир Путин лично давал гарантии канцлеру Германии Ангеле Меркель, что турбины Siemens не будут поставлены в Крым.

Siemens 11 июля подала иск против представителей компании «Технопромэкспорт» из-за поставки в Крым газотурбинных установок несмотря на санкции Евросоюза. Компания настаивает на том, чтобы турбины были возвращены в пункт первоначальной поставки - в Тамань. В свою очередь госкорпорация «Ростех», дочернее предприятие которой - «Технопромэкспорт» - строит ТЭС в Крыму, заявила, что четыре комплекта турбин для станций были куплены на вторичном рынке.

В Кремле, в свою очередь, ранее утверждали, что турбины для теплоэлектростанций на территории Крыма были произведены в России.