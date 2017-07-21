Экс-главе службы безопасности ЮКОСа снова отказали в помиловании

Отбывающему пожизненный срок за организацию нескольких убийств бывшему главе службы экономической безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину снова отказано в помиловании, сообщает РБК.

Соответствующее решение вынесла 21 июля комиссия по вопросам помилования на территории Оренбургской области под руководством губернатора Юрия Берга.

Вопросы помилования осужденных рассматривает президент РФ. Заявитель направляет свое ходатайство в администрацию колонии, которая затем передает его в местное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Ведомство в свою очередь передает прошение в региональную комиссию по вопросам помилования. Если комиссия считает помилование осужденного целесообразным, то глава субъекта федерации направляет соответствующий акт президенту, который и принимает окончательное решение.

Комиссия рассматривала вопрос об освобождении Пичугина повторно. Первый раз прошение о помиловании он подал в 2015 году. Тогда ходатайство поддержал глава СПЧ Михаил Федотов. Вину Пичугин при этом не признал. В июне 2016 года комиссия под руководством губернатора Оренбургской области Юрия Берга отклонила ходатайство.

Второе прошение Пичугин подал весной этого года; на этот раз Федотов непосредственно обратился к губернатору Оренбургской области с просьбой поддержать ходатайство «исходя из гуманитарных соображений». Адвокат Пичугина Ксения Костромина пояснила, что подача второго прошения «связана с желанием дать РФ возможность исполнить два решения ЕСПЧ, который признал судебные процессы в отношении Пичугина несправедливыми».

В июне 2017 года Европейский суд по правам человека присудил выплатить Пичугину 15 тысяч евро из российского бюджета, удовлетворив его жалобу на несправедливое судебное разбирательство. В ЕСПЧ сочли, что в отношении осужденного был нарушен принцип презумпции невиновности, а ряд доказательств защиты суд необоснованно отказался приобщать к делу.

​Еще одно решение по делу осужденного Страсбург вынес еще в 2012 году; тогда речь тоже шла о нарушении права на справедливый суд. Тогда Пичугину присудили 9,5 тысяч евро.

В октябре мать Алексея Пичугина Алла написала открытое письмо Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда уточнил, что Путина проинформировали об обращении. Однако никаких последствий у письма не было.

54-летний Пичугин — выходец из КГБ, отставной майор контрразведки. С середины девяностых он работал в службе безопасности банка МЕНАТЕП, принадлежавшего Михаилу Ходорковскому; в 1998 году он возглавил отдел внутренней экономической безопасности ЮКОСа.

Пичугин был задержан в 2003 году по подозрению в убийстве и нескольких покушениях. В 2005 году Мосгорсуд, на основании вердикта присяжных, признал его виновным в убийстве супругов Гориных, в покушении на жизнь бывшего начальника управления общественных связей мэрии Москвы и бывшего советника главы ЮКОСа Михаила Ходорковского Ольги Костиной, а также в избиении бывшего начальника управления делами ЗАО «Роспром» Виктора Колесова. Пичугин был осужден на 20 лет в колонии строгого режима.

В 2006 году Мосгорсуд приговорил его к 24 годам тюрьмы в колонии строгого режима, признав виновным в организации в 1998 году убийства главы ТОО «Торговая фирма «Феникс» Валентины Корнеевой и мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Прокуратура обжаловала этот приговор в Верховном суде РФ, который направил дело на новое рассмотрение. В итоге в 2007 году Мосгорсуд приговорил Пичугина к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Сам Пичугин свою вину отрицает.