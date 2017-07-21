Истребители РФ семь раз за неделю поднимали для перехвата иностранных самолетов

Российские истребители семь раз за прошедшую неделю вылетали на перехват иностранных разведывательных самолетов, сообщает РБК со ссылкой на данные Министерстве обороны РФ.

Вылет совершали дежурные силы ПВО. «Нарушений воздушного пространства России не допущено», — подчеркнули в Минобороны.

На предыдущей неделе Министерство обороны зафиксировало 20 иностранных самолетов, которые вели разведку у российских границ. На их перехват российские истребители шесть раз поднимались в небо.

Также в Минобороны сообщили, что по Договору по открытому небу специалисты из Польши и Словакии провели наблюдательный полет над Россией. В свою очередь, российские эксперты провели наблюдение над США, Норвегией и Испанией.