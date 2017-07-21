Глава ЦРУ обвинил Россию в стремлении насолить США

Директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео заявил в ходе выступления на традиционном Форуме по вопросам по безопасности в американском Аспене, что Россия стремится «насолить» США, сообщает Reuters.

Помпео заявил: «Мы живем в мире, где у русских есть большой ядерный потенциал и при этом они укрепляют свои позиции в Сирии. Они забрали Крым у Украины. Они любят приставать к Америке и ищут любое место в мире, где могут усложнить нам жизнь. А у Америки есть обязанность сопротивляться этому».

По мнению главы ЦРУ, Россия «любит насолить Америке», однако вопрос о том, является ли Россия врагом Америки, Помпео назвал сложным.

Комментируя вклад России в борьбу с терроризмом в Сирии, Помпео назвал его минимальным, хотя и отметил, что доволен сотрудничеством с Москвой в данной области.

Коснулся глава ЦРУ и темы предполагаемого вмешательства России в выборы президента США: «Все разведывательное сообщество уверено, что Россия вмешивалась в эти выборы. И 2008-м годом история не ограничивается. Можно вспомнить и 1970-е годы. На самом деле угроза вполне реальна. И американское правительство должно определиться с тем, как противостоять ей».