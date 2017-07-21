СМИ назвали кандидатуру на пост главы PR-службы администрации Трампа

Президент США Дональд Трамп может назначить на должность директора по коммуникациям Белого дома финансиста Энтони Скарамуччи, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента.

Скарамуччи 53 года, в прошлом он был сотрудником инвестиционного банка Goldman Sachs. В 2016 году стал членом штаба Трампа и помогал привлекать средства на нужды его предвыборной кампании.

По данным издания, о назначении будет объявлено в пятницу, 21 июля.

Предыдущий директор по связям с общественностью администрации президента США Майк Дубке подал в отставку в конце мая, и Трамп немедленно подписал заявление. Источники издания сообщают, что Трамп в частных беседах неоднократно выражал недовольство работой пресс-службы. По его мнению, департамент «был порой слишком медлительным и неэффективным» в защите президента, в частности после увольнения им главы ФБР Джеймса Коми.

По данным The Washington Post, изменения в команде президента связаны с новой стратегией адвокатов Трампа, направленной на «сдерживание» расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по «российскому делу».