Замглавы судебных приставов Ленобласти задержан по подозрению в коррупции

Сотрудники ФСБ задержали заместителя начальника Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Ленинградской области по подозрению во взяточничестве, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

Как пишет «Фонтанка», замрукодителя ФССП Ленобласти Станислава Румянцева задержали в Санкт-Петербурге около 15:30 на рабочем месте. «В кабинет Румянцева зашли оперативники отдела «М» (курирует правоохранительные органы) УФСБ по Петербургу и Ленобласти и предъявили постановление о возбуждении уголовного дела. После чего предложили ему отдать мобильный телефон и удостоверение», — пишет издание.

В сообщении СК указывается, что «при задержании подозреваемый оказал активное сопротивление сотрудникам УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в связи с чем будет решен вопрос о дополнительной квалификации действий подозреваемого по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)».

По данным портала 47news.ru, Румянцев на попытку задержания отреагировал нервно, пытался протестовать. В итоге сотрудникам ФСБ «пришлось заломить ему руку».

Следователи утверждают, что заместитель главного пристава Ленобласти весной 2016 рассматривал вопрос о заключении договора аренды нежилых помещений для нужд управления в одном из бизнес-центров в Василеостровском районе.

За заключение выгодного для руководства бизнес-центра контракта Румянцев, по версии следствия, потребовал взятку «в виде незаконного оказания ему лично услуг имущественного характера». Общая сумма взятки за период с весны 2016-го по весну 2017 года составила не менее 255 тысяч рублей, говорится в сообщении.