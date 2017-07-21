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21 июля 2017, 11:42
биология млекопитающие этология

Морские слоны распознают сородичей по голосу

Mike Baird/Flickr

Самцы морских слонов при столкновениях с соперниками на лежбищах, когда между ними происходит борьба за самок, издают громкий рев. Как установили ученые, в этих звуках присутствует индивидуальная для каждого самца ритмическая структура. Теперь выяснилось, что морские слоны способны узнавать на слух доминантных самцов своей группы.

Исследования показали, что подчиненные самцы северного морского слона (Mirounga angustirostris) отступают, услышав голос альфа-самца, с которым они знакомы. Но остаются на месте, если звучит рев неизвестного им морского слона или же одного из подчиненных самцов. Для проверки исследователи изменяли запись рева доминантных самцов, ускоряя или замедляя воспроизведения или же меняя высоту тона. В этих случаях рев не производил на подчиненных самцов никакого впечатления. Но как только возвращались прежние характеристики звука, морские львы тут же бросались в бегство.

Итоги исследования опубликованы в Current Biology.

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