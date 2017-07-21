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21 июля 2017, 13:46
биология киты

На Командорских островах с помощью беспилотника сняли кормление серого кита

Евгений Мамаев

В ходе программы экологического мониторинга сотрудники заповедника «Командорский» сняли с помощью квадрокоптера редкое зрелище – кормление серого кита (Eschrichtius robustus). Об этом рассказывается на сайте заповедника.

Серого кита выделяют в особое семейство в составе отряда китообразных. Он обладает несколькими уникальными чертами, характерными для предков китов. Шейный отдел позвоночника серого кита более длинный, чем у остальных, и его позвонки не слиты друг с другом. За счет этого его голова более подвижна. Кости таза у этого вида также увеличены. Питаются серые киты не процеживая воду сквозь китовый ус для ловли планктона, а зачерпывая своими челюстями со дна ил и песок. Затем они пропускают собранное через пластинки китового уса. Песок и ил свободно выходят наружу, а во рту кита остаются донные животные: моллюски, ракообразные, многощетинковые черви, рыбы, иглокожие, губки и так далее, которые и служат ему пищей. За одно кормление кит получает до 300 килограммов корма, а в сутки он съедает до 1200 килограммов. Длина взрослого серого кита достигает 15 метров, а весит он в среднем около 30 тонн. При рождении они весят около полутоны и имеют 4,6 метра в длину.

Голова серого кита. Фото: Евгений Мамаев

Несколько веков назад серые киты встречались в Северной Атлантике и даже Балтийском море. У восточных берегов Северной Америки их добывали еще в XVII веке под названием «скрегвал». Но постепенно они вымерли в этих водах из-за промысла и по причине поднятия суши и исчезновения мелководных участков, необходимых для размножения. Сохранилась лишь тихоокеанская популяция серых китов, но и она в первой половине XX века оказалась на грани исчезновения. Промысел серых китов был запрещен в 1947 году, с тех пор их численность несколько выросла. Добывать серых китов могут только жители Чукотки, используя традиционные способы охоты. Сейчас серых китов около 20 тысяч. Летом киты кормятся у берегов Камчатки, Чукотки и Сахалина, а к началу зимы отправляются к Нижней Калифорнии, преодолевая до 22 тысяч километров. Там, в мелких заливах, недоступных главным врагам серых китов – косаткам, они рождают детенышей.

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