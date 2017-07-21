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21 июля 2017, 16:47
буддизм история

Статуя Будды с монахом внутри стала предметом судебного разбирательства

Drents Museum

Неожиданное продолжение получила истории статуи Будды, внутри которой в 2015 году нидерландские ученые при помощи компьютерной томографии обнаружили мумифицированное тело буддийского монаха. Жители одной из китайских деревень утверждают, что статуя была похищена из их храма. Они обратились в суд с требованием вернуть им реликвию.

Два года назад владельцем статуи была названа некая «частная швейцарская коллекция», передавшая ее для выставок в Музее Дренте (Нидерланды) и Национальном музее естественной истории в Будапеште. Тогда же сообщалось, что человеком внутри статуи мог быть монах Лю Цюань, живший около 1100 года. Каталоги выставки в Будапеште утверждали, что Лю Цюань прошел редкий обряд «самомумификации», в ходе которого монахи резко ограничивали себя в пище, а затем вызывали обезвоживание организма и, наконец, подвергались погребению. Если через три года их тело оказывалось мумифицированными, монахи считались достигшими состояния Будды, а их останки становились священными.

Фотографии с выставки в Будапеште случайно увидел один из жителей горной деревни Яньчунь в китайской провинции Фуцзянь. Он узнал статую буддийского священника Чжан Гуна, которую его односельчане почитали в течение столетий. В 1995 году статуя была украдена из местного храма. После подачи иска выяснилось, что владельцем статуи был голландский архитектор Оскар ван Оверем, купивший ее в 1996 году в Гонконге. В мае 2015 года он продал статую неизвестному лицу. Ван Оверем отрицает, что статуя заключает тело Чжан Гунна, но говорит, что он расторг сделку, чтобы пожертвовать ее буддийскому храму в Яньчуне, поскольку считал, что она «заслуживает возвращения на родину, чтобы быть включенной в истинно буддийское окружение и почитаться теми, кто любит и ценит ее». Однако в Китай статуя не вернулась, и ее нынешнее местонахождение неизвестно.

По преданиям, которые из поколения в поколение передавались в деревне, монах, чье тело заключено в статую, жил во времена династии Сун (960-1279). Маленький Чжан пришел в Яньчунь вместе с матерью, стал пастухом, потом монахом и со временем превратился в почитаемого духовного учителя. Никаких упоминаний об обычае самомумификации местные предания и письменные источники не содержат. Тело Чжан Гуна было мумифицировано после его смерти другими монахами. Упоминания о прославленном монахе с таким именем действительно встречаются в документах еще времен династии Сун. Во времена культурной революции жители деревни прятали статую, чтобы ее не конфисковали и не разрушили коммунистические власти. В деревне сохранились золотая одежда и головной убор, которые украшали ранее статую и были брошены ворами. Также есть фотографии деревенского храма, сделанные в 1989 году. Все этих свидетельства представители истцов намерены предъявить суду.

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