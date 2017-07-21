Тунцы используют лимфатическую систему для управления своими плавниками

Группа биологов во главе с Вадимом Павловым из Морской биостанции имени Хопкинса (Hopkins Marine Station) Стэнфордского университета обнаружила анатомическое приспособление, позволяющее тунцам стабилизировать положение тела при резких поворотах на большой скорости.

Обыкновенный, или голубой тунец (Thunnus thynnus) может иметь в длину до четырех метров и плавает со скоростью до 90 километров в час. При анатомическом исследовании тунцов ученые обнаружили полости под основаниями второго спинного и брюшного плавников. Эти полости были связаны с сетью лимфатических сосудов проникающих в плавник между его лучами. Когда в полости недавно умершего тунца ученые закачали солевой раствор, его плавники тут же распрямились и поднялись.

Рыба закачивает жидкость в свои плавники, поднимая их, когда совершает в погоне за добычей резкие повороты. Ученые предполагают, что это помогает тунцам сохранять стабильное положение тела и не снижать скорость ради сохранения равновесия на повороте.

Ранее у тунцов уже были обнаружены другие приспособления для быстрого плавания. Особое плотное сплетение кровеносных сосудов в подкожном слое помогает им поддерживать повышенную температуру тела по сравнению с окружающей средой, за счет переноса тепла от венозной крови к артериальной, иногда разница температуры может доходить до 9 – 10°C. В крови тунцов повышено содержание гемоглобина, что позволяет лучше снабжать кислородом мышцы.

Итоги исследования опубликованы в журнале Science.