Путин «пока» не принял решение об уходе с поста президента

Президент России Владимир Путин еще не принял решения о своем уходе с поста главы государства. Такое заявление Путин сделал в ходе встречи с учениками и выпускниками в сочинском образовательном центре «Сириус». Трансляцию в прямом эфире ведет телеканал НТВ.

На вопрос одного из воспитанников центра о том, чем Путин займется после ухода с поста президента, глава государства, смеясь, сказал: «Я пока не решил, ухожу я с поста президента или нет».

Накануне стало известно, что журналист Владимир Соловьев снимет еще один фильм о Путине. Источники признают, что фильм станет частью предвыборной кампании Путина и готовится к выборам президента (пройдут в марте 2018 года).