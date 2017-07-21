В сочинском «Сириусе» начался «Недетский разговор с Владимиром Путиным»

В сочинском образовательном центре «Сириус» началась встреча президента России Владимира Путина с учениками и выпускниками. Трансляцию в прямом эфире ведет телеканал НТВ.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков накануне заявил: «Детишки будут выдавать вопросы, которые они захотят. Это целый выпуск, 900 с чем-то детей. Наши каналы занимаются, собирают вопросы через соцсети».

Ранее в Кремле призвали не считать встречу Путина с воспитанниками «Сириуса» предвыборным ходом, а также отвергли предположение, что «Недетский разговор с Владимиром Путиным» является расширением формата «Прямой линии» с главой государства.