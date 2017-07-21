Siemens опроверг намерение свернуть бизнес в России

Германский концерн Siemens не намерен сворачивать свой бизнес в России, несмотря на скандал с поставками в Крым его газотурбинных установок, сообщает ТАСС.

В распространенном ранее пресс-релизе концерна было объявлено, что Siemens из-за поставок его турбин в Крым приостанавливает поставки российским клиентам с госучастием.

«Это касается лишь поставок энергооборудования, это четко прописано в сообщении», - уточнил агентству представитель концерна Филип Энч.

По его словам, несмотря на то, что четыре газотурбинные установки производства Siemens вопреки контракту оказались в Крыму, речь о полном уходе концерна из России не идет.

«Речь идет о том, что наша компания соблюдает все предписания и правила в области экспорта, и так было всегда. Мы преследуем цель, чтобы этим нормам соответствовали наши дочерние предприятия и партнеры», - сказал Энч.

Он сообщил, что Siemens создал специальную рабочую группу, которая проверяет деятельность российских клиентов на соответствие экспортным нормативам и условиям имеющихся контрактов. «Проверка ведется, касается она в первую очередь области строительства электростанций», - сказал он, отказавшись сообщить названия фирм-партнеров.

«Рабочая группа, которая ведет проверку, пытается выяснить, что наши партнеры, дочерние компании или фирмы, имеющие лицензию, не нарушают предписания Европейского союза по экспорту», - отметил Энч.

При этом он не смог уточнить, какой ущерб был нанесен Siemens из-за нарушения контракта по поставкам газотурбинных установок в Крым.

Ранее Siemens сообщил, что все четыре газотурбинные установки, произведенные германском концерном Siemens для проекта на юге России, были вопреки договоренностям доставлены в Крым.

Концерн в своем заявлении указал, что прекратит участие (46%) в российской компании «Интеравтоматика», которая была одним из подрядчиков, занимающихся установкой турбин. Siemens также приняла решение на данном этапе приостановить реализацию некоторых контрактов с фирмами с госучастием в России.

Реализовывать новые проекты по созданию газотурбинного энергооборудования в России Siemens будет только через совместное предприятие с «Силовыми машинами» - ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ). Их деятельность будет находиться под постоянным контролем со стороны концерна, подчеркнули в компании.

Siemens 11 июля подала иск против представителей компании «Технопромэкспорт» из-за поставки в Крым газотурбинных установок несмотря на санкции Евросоюза. Siemens настаивает на том, чтобы турбины были возвращены в пункт первоначальной поставки - в Тамань. В свою очередь госкорпорация «Ростех», дочернее предприятие которой - «Технопромэкспорт» - строит ТЭС в Крыму, заявила, что четыре комплекта турбин для станций были куплены на вторичном рынке.