Госдума ужесточила правила использования сим-карт

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о противодействии нелегальному распространению сим-карт, передает 21 июля «Интерфакс».

Согласно дополнению к действующему федеральному закону «О связи», физические лица не смогут оплачивать счета за мобильную связь, обеспечиваемую сим-картами, оформленными на юридических лиц, если не будут предоставлены персональные данные этих физлиц.

«Сегодня есть возможность у фирм однодневок закупать огромное количество - десятки, сотни, тысячи - симок, распространять их физлицам. Также, несмотря на то, что эти симки оформлены на юрлицо, физические лица сегодня могут прийти и платить за них», - пояснил глава профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Он уточнил, что закон «позволяет устранить такую лакуну - оплачивать счета за пользование сим-картами, принадлежащими юрлицам, смогут только сами юрлица».

«Исключение составляют случаи, если юрлица предоставят персональные данные физического лица, которое пользуется такой симкой», - сообщил Левин.

При этом в случае ликвидации юрлица договор на пользование сим-картой может быть переоформлен на физическое лицо.

Закон вступит в силу 1 июня 2018 года.