Российская компания запускает самокатный проект в Финляндии

Пилотный проект по прокату самокатов запускают муниципалитет города Эсппо и «Самокат Шеринг». Эсппо – второй по величине город в Финляндии и насчитывает чуть более 250 тысяч человек. Компания «Самокат Шеринг», резидент кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково», – разработчик системы совместного использования самокатов: удобных станций для их шеринга и мобильных приложений.

С августа по ноябрь этого года 60 самокатов будут предоставлены в пользование жителям района Отаниеми – студентам и преподавателям университета Аалто, работникам местного технопарка. Арендовать самокат можно с помощью смартфона с мобильным приложением, доступным на App Store, Google Play или на сайте «Самокат Шеринг» (www.samocat.net), и банковской карты, с помощью которой необходимо оплатить аренду.

Самокаты незаменимы при преодолении небольших расстояний, например, для экскурсий или для того, чтобы доехать от остановки общественного транспорта до дома или работы, считает, сооснователь компании «Самокат Шеринг». «Наша служба проката по функциям дополняет прокат велосипедов. Примерно 50% поездок на арендованных велосипедах по дальности менее 1 километра – для того, чтобы преодолеть такую дистанцию, вполне достаточно воспользоваться самокатом», – поясняет Василий Быков.

Идея проекта зародилась в ноябре 2016 года на стартап-выставке и конференции Slush в Хельсинки. Сооснователи компании Василий Быков и Сергей Писаренко встретились и обсудили там возможный проект с представителями «Текеса». Вскоре Москву посетила делегация технопарка Хельсинки, контакты с которой вылились уже в конкретный план. Сергей Писаренко, сооснователь компании «Самокат Шеринг» отмечает, что Технопарк Хельсинки очень эффективен в привлечении новых компаний и инвестиций в этот регион Финляндии.

Проект финансируется из бюджета города и университета, в Финском агентстве финансирования технологий и инноваций «Текес» рассматривается вопрос о выделении дополнительных средств. Харри Паананен, менеджер по развитию экономики и бизнеса администрации Эспоо, выразил радость по поводу выбора именно Эспоо для реализации пилотного проекта в Евросоюзе: «Открытость, экспериментирование, поиск новых решений,– для нас жизненно необходимы. Инновации – это сердце Эспоо».

Фонд “Сколково” активно развивает направление экологически чистого транспорта, комментирует достижение резидента Илья Киселев, Старший проектный менеджер по направлению «Энергетика» кластера энергоэффективных технологий Фонда. «Важной составляющей направления являются компании, такие как “Самокат Шеринг”, реализующие проекты в области новых видов удобного городского транспорта. Мы чувствуем высокий спрос на такие проекты, как в мегаполисах, так и в городах с небольшим населением. Фонд готов поддерживать разработчиков по данному направлению. “Самокат Шеринг” уже успешно реализует пилотный проект по шерингу самокатов на территории Инновационного центра “Сколково”, где размещены две точки аренды. Пилотный проект в Эсппо даст возможность продемонстрировать концепцию европейским потребителям», – подчеркивает Илья Киселев.

В случае успеха компания планирует распространить сеть проката на всю Финляндию, затем на Швецию, Норвегию, а потом и на другие страны Евросоюза.