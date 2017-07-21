Бречалов выдвинул в Совет Федерации от Удмуртии соратницу Кириенко

Исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов подал документы на регистрацию в качестве кандидата на пост руководителя республики и определился с кандидатами от правительства Удмуртии в Совете Федерации, сообщается на сайте регионального отделения «Единой России».

Бречалов сдал в ЦИК для регистрации листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов.

«Как того требует процедура, сегодня я также предложил свою "тройку" кандидатов в представители правительства Удмуртии в Совете Федерации. Это глава Россотрудничества Любовь Глебова, директор фонда "Сообщество" Иван Черезов и главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин», — сообщил Бречалов.

Правила выдвижения и регистрации кандидатов на региональных выборах обязывают претендента на пост руководителя региона предоставить список из трех человек, один из которых, в случае избрания кандидата, будет представлять правительство региона в Совете Федерации.​ Кандидат в губернаторы сам определяет, кого выбрать своим представителем в парламенте.

О том, что глава Россотрудничества и давняя соратница первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко Любовь Глебова станет кандидатом в сенаторы, стало известно 17 июля. Работавшие с Глебовой люди говорят, что она проектный менеджер высочайшего класса.