Пресс-секретарь Белого дома подал в отставку из-за нового главы PR-службы

Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер подал в отставку из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом по кадровым вопросам, сообщает РИА Новости.

По данным источников газеты The New York Times, Спайсер не был согласен с назначением финансиста Энтони Скарамуччи на должность директора по коммуникациям Белого дома.

Как пишет газета, президент просил Спайсера остаться на должности пресс-секретаря, но тот отказался, назвав назначение Скарамуччи «большой ошибкой».

Скарамуччи 53 года, в прошлом он был сотрудником инвестиционного банка Goldman Sachs. В 2016 году стал членом штаба Трампа и помогал привлекать средства на нужды его предвыборной кампании.

Предыдущий директор по связям с общественностью администрации президента США Майк Дубке подал в отставку в конце мая, и Трамп немедленно подписал заявление. Источники издания сообщают, что Трамп в частных беседах неоднократно выражал недовольство работой пресс-службы. По его мнению, департамент «был порой слишком медлительным и неэффективным» в защите президента, в частности после увольнения им главы ФБР Джеймса Коми.