Роспотребнадзор начал проверку безопасности спиннеров для детей

Роспотребнадзор начал проверку безопасность спиннеров (компактных тренажеров для пальцев) для детей, сообщает РБК.

«Это поручение было дано группе экспертов, ученых из разных научно-исследовательских учреждений, чтобы снять напряжение, которое есть в обществе», — рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

18 июля Роспотребнадзор уже объявлял о планах проверки влияния спиннеров на здоровье детей в связи с «тревогой родительского и преподавательского сообщества». В Роспотребнадзоре рекомендовали родителям не приобретать спиннеры вне торговых точек. Кроме того, в ведомстве посоветовали следить за тем, чтобы дети случайно не проглотили мелкие детали этой игрушки, например батарейки и светящиеся элементы.

По информации китайской интернет-площадки AliExpress, в мае—июне спиннер возглавил топ-5 запросов – этот товар искали более 3 млн раз. Таким образом, Россия стала вторым рынком после США по объему продаж компактных тренажеров для пальцев. В среднем цена на игрушку составляет 200–300 рублей.