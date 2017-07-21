Лавров рассказал о вере Трампа в невмешательство России в выборы в США

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что доверяет своему российскому коллеге и уверен, что Москва не вмешивалась в американские выборы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Как рассказал Лавров в интервью телеканалу NBC News, Трамп поднял этот вопрос на встрече, и Путин подтвердил, что Россия никогда не делала ничего для вмешательства в американские выборы. По словам главы МИД, у российского президента сложилось впечатление, что Трамп принял это объяснение.

Говоря о собственной встрече с Трампом в мае этого года в Вашингтоне, российский министр заявил, что испытал чувство уважения к американскому лидеру.

«Чувства, которые я испытывал во время первой встречи с Трампом в Белом доме, были такие же, как во время встречи с [бывшим президентом США Бараком] Обамой или [бывшим президентом США Джорджем] Бушем. Это уважение к президенту, который был избран народом Соединенных Штатов», - цитирует Лаврова ТАСС.

«Это также уважение за все то, что они решились мне сказать, чтобы представить позицию своей страны по тому или иному вопросу, чтобы показать, что, на их взгляд, должно стать центральной темой российско-американских отношений», - добавил Лавров.