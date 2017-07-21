Алексей Учитель опроверг сообщения о закрытом показе «Матильды» в Госдуме

Режиссер Алексей Учитель опроверг сообщения СМИ о состоявшемся в июне в Госдуме закрытом показе фильма «Матильда» для депутатов и чиновников Минкультуры, передает агентство городских новостей «Москва».

«Никакого закрытого показа не было. Не знаю, откуда могла появиться такая информация», – заявил Учитель.

При этом он подчеркнул, что не намерен сообщать журналистам о предварительных показах фильма. «Если даже и будут закрытые показы, то это не для прессы, а для внутреннего использования картины в целях продажи и так далее. Вам об этом знать особо не обязательно», – сказал режиссер.

Ранее СМИ сообщили, что в июне прошел закрытый показ фильма «Матильда», на котором присутствовал, в том числе, и спикер Госдумы Вячеслав Володин.