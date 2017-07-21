США запретят своим гражданам поездки в Северную Корею

Власти США запретят американцам поездки в Северную Корею после смерти арестованного год назад в КНДР американского студента Отто Вомбиера, сообщает Reuters со ссылкой на местных туроператоров.

Ожидается, что официально о запрете будет объявлено 27 июля, а вступит он в силу спустя 30 дней.

В начале июня КНДР выдала США американского студента Отто Вомбиера, которого приговорили к 15 годам лагерей за кражу агитационного плаката в ходе туристической поездки. Он скончался вскоре после медицинской эвакуации из Северной Кореи, где провел больше года в коме. Как выяснилось в июне 2017 года, Вомбиер впал в кому вскоре после оглашения приговора. От его родственников и дипломатов это скрывали. Впоследствии американские медики установили, что ему нанесли черепно-мозговую травму.

«Судьба Отто усиливает решимость моей администрации предотвращать такие трагедии, в которых невинные люди страдают в руках режимов, не уважающих верховенство закона и базовые человеческие приличия», - заявил после смерти Вомбиера президент США Дональд Трамп.