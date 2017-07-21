СМИ рассказали о связях Весельницкой с ФСБ

ФСБ была клиентом адвоката Натальи Весельницкой по меньшей мере восемь лет - она представляла интересы основанной ФСБ «воинской части 55002» в разбирательстве по поводу элитной недвижимости на северо-западе Москвы, сообщает Reuters.

Согласно данным издания, ФСБ якобы пыталась выселить частные компании, которые находились в элитном здании. Сейчас в нем располагается «Электронинторг», принадлежащий «Ростеху». Согласно информации на сайте «Электронинторга», речь идет о здании по адресу улица Усиевича, 24.

Фамилия Весельницкой стала широко известна в начале июля. Тогда The New York Times рассказала о встрече Дональда Трампа-младшего со «связанным с Кремлем» адвокатом Натальей Весельницкой, на которой также присутствовал бывший советский разведчик Ринат Ахметшин.

После публикации сын Трампа пояснил, что пошел на встречу, так как Весельницкая пообещала предоставить ему компромат на соперницу его отца по предвыборной кампании Хиллари Клинтон. Однако обещанной информации он не получил.

Сама адвокат, лоббирующая в США отмену акта Магнитского, утверждала, что собиралась передать Трампу-младшему материалы по делу главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. При этом, по словам Весельницкой, встреча была ее личной инициативой и российские власти не имели к переговорам никакого отношения.