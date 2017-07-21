21 июля 2017, 17:41
Рособрнадзор лишил лицензии еще три вуза
Рособрнадзор своим приказом прекратил действие государственных лицензий трех российских вузов, сообщается на сайте ведомства.
На основании постановления Девятого арбитражного апелляционного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии НОУ ВПО «Институт языков и культур имени Льва Толстого».
Приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности АНО ВО «Сергиево-Посадский гуманитарный институт».
По результатам проведенной проверки полностью лишен государственной аккредитации ЧОУ ВО «Сургутский институт мировой экономики и бизнеса «Планета».
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