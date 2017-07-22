СБУ обвинила в терроризме задержанного в Донбассе россиянина Агеева

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что действия задержанного в Донбассе россиянина Виктор Агеева квалифицированы как терроризм. Его уголовное дело планируют расследовать в ближайшее время.

Украинские СМИ писали, что Агеев является российским военнослужащим. В Минобороны РФ сообщили, что он уволился в запас в мае 2016 года после прохождения срочной службы и с тех пор не имел отношения к Вооруженным силам.

Ранее стало известно, что пограничная служба Украины задержала в Сумской области трех граждан России, якобы незаконно перешедших границу вне установленных пунктов пропуска. Сообщалось, что украинские пограничники задержали трех российских граждан — двух мужчин и одного подростка. 39-летний задержанный мужчина имел при себе военный билет, 27-летний — внутренний российский паспор​т, а 15-летний подросток при себе документов, удостоверяющих личность, не имел.